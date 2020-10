Ruim 2.300 tijdelijk werklozen hebben zich ingeschreven bij VDAB jv

Ruim 2.300 tijdelijk werklozen hebben zich bij VDAB ingeschreven en ruim 20.000 tijdelijk werklozen hebben de website www.vdab.be/blijf-in-beweging bezocht. Dat is het resultaat van een eerste mailing aan 120.000 tijdelijk werklozen. Dat meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits. De CD&V-minister wil de tijdelijk werklozen "blijven stimuleren zich in te schrijven bij VDAB om het aanbod te leren kennen".

Minister Crevits en VDAB willen zoveel mogelijk tijdelijk werklozen aanmoedigen om rekening te houden met het VDAB-aanbod. Sinds enige tijd beschikt VDAB over de gegevens van die tijdelijk werklozen. Begin september heeft VDAB 70.000 mails en 50.000 brieven verstuurd naar 120.000 tijdelijk werklozen. Een kwart van die 120.000 tijdelijk werklozen waren minimum 10 dagen werkloos.

Ongeveer 4 op de 10 van die tijdelijk werklozen hebben de mail geopend en de website www.vdab.be/blijf-in-beweging had duidelijk meer bezoekers dan normaal. Van 16 juli tot en met 4 oktober waren er 20.715 unieke bezoekers op de website. Tussen 4 en 14 september werd de website bijna 4.500 keer bezocht. De pagina waarop het meest wordt doorgeklikt is 'zoek een vacature'.

Volgens minister Crevits blijkt uit de cijfers ook dat intussen 2.324 tijdelijk werklozen zich hebben ingeschreven bij VDAB. Dat betekent dat ze nu toegang hebben tot het opleidingsaanbod, begeleid kunnen worden naar tijdelijke jobs en loopbaanbegeleiding. "Het is een eerste stap, maar nog lang niet voldoende", meent minister Crevits.

Deze week worden nog eens 60.000 tijdelijk werklozen gecontacteerd door VDAB met een aanbod aan opleidingen, tijdelijke jobs en loopbaanbegeleiding. Ongeveer 33.000 mensen zullen dat aanbod via mail krijgen, ongeveer 27.000 via brief.