Ruim 2.000 banen bedreigd door collectief ontslag in eerste kwartaal jv

09 april 2019

09u25

Bron: belga 0 Economie In het eerste kwartaal van dit jaar hebben 28 bedrijven een procedure tot collectief ontslag aangekondigd in België. Daarbij kwamen in totaal 2.027 banen op de tocht te staan. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Werkgelegenheid.

Begin dit jaar kondigde het telecombedrijf Proximus aan dat het 1.900 banen wil schrappen. Dat aantal zit niet in de statistieken, omdat de onderneming niet onder de private wetgeving collectief ontslag valt.

Het aangekondigde banenverlies in de metaalverwerkende sector (723) woog in het eerste kwartaal het zwaarst door. Zo waren er aankondigingen bij kabelproducent Nexans (83) en bij Munters (211). Op het einde van de periode kondigde ook staaldraadfabrikant Bekaert aan 281 jobs te willen schrappen.

In de provincie Vlaams-Brabant is het grootste aantal bedreigde banen (392) opgetekend. Waals-Brabant volgt met 370 bedreigde banen, maar dat is nagenoeg te wijten aan twee bedrijven: het staalbedrijf NLMK Clabecq (290 banen op de tocht) en de Amerikaanse farmagroep Baxter. Bij die laatste zijn in totaal 90 banen bedreigd in het Waals-Brabantse Eigenbrakel en het Henegouwse Lessen.

De distributiesector kent bijna 100 aangekondigde ontslagen in het multimedia- en boekenassortiment. Bij Fnac staan zo 57 banen op de tocht en bij boekenhandel Actissia 39 banen. Ook bij de Vlaamse krantengroep Mediahuis (92 te schrappen banen), bij koerierdienst UPS (111) en bij maaltijdenproducent Chillfis (73) was er een aankondiging collectief ontslag.

In de loop van het kwartaal beëindigden 12 bedrijven ook de procedure van collectief ontslag. Daarbij gingen 520 banen verloren, van de 537 die bij de aankondiging bedreigd waren.

In het eerste kwartaal 2018 waren 2.405 banen bedreigd door een aankondiging tot collectief ontslag. In hetzelfde kwartaal in 2017 waren dat er 1.285.