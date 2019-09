Ruim 10 procent meer faillissementen tijdens zomermaanden AW

02 september 2019

17u25

Bron: Belga 2 Economie In juli en augustus zijn in België 1.367 bedrijven failliet gegaan, een stijging met 10,4 procent ten opzichte van dezelfde maanden in 2018. Dat meldt handelsinformatiekantoor Graydon. Deze zomer was de zwaarste sinds 2013, toen er 1.380 faillissementen genoteerd werden. Vooral een aantal wetswijzigingen zou aan de basis liggen van de hoge cijfers.

Het aantal faillissementen in het Vlaams Gewest nam het sterkst toe, met 21 procent ten opzichte van de zomermaanden van 2018 tot 655 faillissementen. In het Waals Gewest was er een stijging met 19 procent tot 325 faillissementen en in het Brusselse Gewest was er dan weer een daling met 11,1 procent tot 376 faillissementen.



Over de eerste acht maanden van dit jaar zijn er daarmee 7.597 bedrijven failliet gegaan in België, een stijging van 15 procent ten opzichte van dezelfde periode verleden jaar. Met die faillissementsuitspraken kwamen in de eerste acht maanden van dit jaar 14.023 jobs op de tocht te staan, of een toename met bijna 20 procent in vergelijking met hetzelfde tijdstip vorig jaar. De stijging van het aantal faillissementen in 2019 is zichtbaar in alle drie de gewesten en alle provincies.

Wetswijzigingen

"De stijging van het aantal faillissementen, die nu al een hele tijd aanhoudt, is vrij logisch te verklaren en mogen we zeker niet dramatiseren", zegt Peter Gazelle, managing director bij Graydon. "Recent onderzoek van Graydon heeft uitgewezen dat vooral een aantal wetswijzigingen aan de basis ligt van de hoge cijfers.

Vandaag kunnen bijvoorbeeld ook vzw's en vrije beroepen in faling gaan en een tweede kans krijgen. Daarnaast gebruiken verschillende rechtbanken ook de mogelijkheden die ze gekregen hebben om zogenaamde spookbedrijven op te doeken.”