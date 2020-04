Rug aan rug in de lift, deuren open, apart aankomen: vakbonden en werkgevers akkoord over kader voor heropstart economie TT TTR ADN

22 april 2020

18u57

Vakbonden en werkgevers, verenigd in de Groep van Tien, zijn het eens geraakt over een kader voor een stapsgewijze economische heropstart.

De sociale partners onderhandelden al enkele dagen over een kader voor de heropstart. Inzet was een gids opgesteld door de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, waarin zowel de vakbonden, werkgevers als overheid in zijn vertegenwoordigd.

“Toolbox”

Die gids is een gedetailleerd werkstuk, een soort "toolbox" met maatregelen om de economie herop te starten in "gezonde en veilige omstandigheden". Het gaat van aanbevelingen van hoe naar het werk te komen - deelfietsen worden bijvoorbeeld afgeraden - tot hoe de toiletten op het werk moeten ingericht worden.



Bij een heropstart van de economie zal bijvoorbeeld ook het gebruik van liften vermeden moeten worden, klinkt het in één van de vele richtlijnen in de gids. Als het niet anders kan, moet het aantal personen dat gelijktijdig in de lift staat beperkt worden. Afstand houden is er geboden, en de personen in de lift staan het best rug aan rug.

Thuiswerken

Ook over thuiswerken bevat de gids een aantal aanbevelingen. Zo wordt werkgevers gevraagd om te zorgen voor passende instructies over communicatie en communicatietools, en moeten ze wijzen op het belang van pauzes en vermijden dat werknemers te veel uren kloppen “door een vals gevoel van verantwoordelijkheid”.

Een andere aanbeveling voor thuiswerkers is om te zorgen voor “een ergonomische opstelling, goede verlichting en een werkplek die handig is ingericht met een degelijk afgestelde stoel en tafel”.

Gelijktijdige aankomst vermijden

Voor werknemers die toch naar het werk moeten komen, raadt de Groep van Tien aan om een gelijktijdige aankomst te vermijden. Ook deuren die niet gesloten moeten blijven, moeten om veiligheidsredenen zoveel mogelijk blijven openstaan om veelvuldig aanraken te vermijden.

Op maat inkleuren

De Groep van Tien engageert zich nu om de gids te verspreiden en aan te bevelen bij hun leden, en er in de verschillende paritaire comités en sectoren mee aan de slag te gaan. Bedoeling is dat de gids “verder op maat wordt ingekleurd door de verschillende sectoren, om maximaal rekening te houden met hun sectorspecifieke context, en door elke werkgever die daar nood aan heeft”.

De naleving van deze veiligheidsvoorschriften door iedereen is "uitzonderling belangrijk", dringen de sociale partners aan. Zowel werkgevers, werknemers, consumenten of leveranciers zijn geacht sanctioneerbaar te zijn bij niet-naleving ervan, klinkt het.

Gebruik de gids in functie van uw activiteiten en onderneming VBO-gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans

In een reactie op het akkoord spoort VBO-gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans ondernemingen die nog steeds actief zijn, aan de social distance-regels en andere voorschriften te blijven toepassen. Bedrijven die willen heropstarten raadt hij aan inspiratie te halen uit de gids. “Gebruik hem in functie van uw activiteiten en onderneming”.

Referentiewerk

De socialistische vakbond is tevreden met het akkoord en met de gids. ABVV noemt het een “moeilijk te betwisten referentiewerk” om in de sectoren protocollen op te stellen.

Nog volgens de vakbond moet de gids als een “minimumstandaard” beschouwd worden en is het aan de sectoren om te optimaliseren. Sociale inspecties moeten bovendien hun rol kunnen spelen. En, zo benadrukt de vakbond, de gezondheid van werknemers en de bevolking moet voorrang krijgen. “Economische activiteit is hier onderworpen aan”.