Rodania wordt dan toch niet verkocht

01 februari 2018

06u13

Bron: Belga 0 Economie De verkoop van Rodania gaat niet door. Dat laat Philippe Cracco weten, de ondernemer die het horlogemerk in 2015 overnam, in een reactie op geruchten, zo schrijven De Tijd en L'Echo.

Jean-Pierre Lutgen, de eigenaar van Ice-Watch, liet zich vorig weekend in een ludiek radioprogramma ontvallen dat hij op overnametocht was in Vlaanderen. Hij suggereerde dat hij zijn oog had laten vallen op Rodania. Hij zei wel dat het project "nog een beetje geheim" was.

Maar de overname door Ice-Watch gaat niet door. "Er is geen sprake van een overname van Rodania door om het even welke partij of een deal in welke vorm dan ook", zegt Philippe Cracco in een bericht op Facebook. "Na een aantal gesprekken zijn we tot het besluit gekomen dat onze toekomstvisies te verschillend zijn."