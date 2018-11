Rocket Lab lanceert eerste commerciële raket kv

11 november 2018

06u02

Bron: Belga 0 Economie Het Amerikaanse bedrijf Rocket Lab heeft vandaag zijn eerste commerciële raket gelanceerd, met zes satellieten aan boord. Dat gebeurde vanop zijn lanceerbasis in Nieuw-Zeeland. Het bedrijf hoopt op termijn nog meer private klanten te bedienen.

"Lift Off", tweette het bedrijf om 16.50 uur Nieuw-Zeelandse tijd (4.50 uur Belgische tijd). Het ging om de derde poging. De vorige twee mislukten na technische problemen. In januari voerde Rocket Lab wel al een succesvolle testvlucht uit, waarbij drie kleine satellieten in een baan om de aarde werden gebracht.



Het private lanceerplatform van Rocket Lab bevindt zich op het schiereiland Mahia aan de oostkust van Nieuw-Zeeland en mag om de 72 uur een raket lanceren. Het land kan zodoende de hoogste lanceerfrequentie krijgen van de hele planeet.



Rocket Lab wil jaarlijks minstens honderd raketlanceringen aan klanten aanbieden. Zijn Electron-raket van koolstofvezel kan satellieten tot 150 kilo in de ruimte afzetten. Elke lancering zou minder dan vijf miljoen dollar kosten. Rocket Lab mikt op de markt voor aardobservatie- en weersatellieten, internetdiensten, maritieme diensten en reddingsoperaties.

Onder de klanten zijn er het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA, het bedrijf Moon Express dat op de Maan grondstoffen wil zoeken en exploiteren, en het bedrijf Spire dat scheepvaart in de gaten houdt en weerdata ter beschikking stelt.