Robots zouden 375 miljoen jobs van ons overnemen tegen 2030. Deze banen zijn veilig Koen Van De Sype

11u48

Een nieuwe studie van het McKinsey Global Institute stelt dat tegen 2030 maar liefst 375 miljoen banen geautomatiseerd zullen worden. Dat betekent dat veel mensen op zoek zullen moeten naar een andere job. Arbeiders die machines bedienen, dataverzamelaars en mensen die in fastfoodrestaurants werken, bijvoorbeeld. Maar er is ook goed nieuws. Want een hele reeks banen is ook veilig.

Omscholing is het magische woord in de studie. “Het model waarin mensen eerst 20 jaar naar school gaan en dan 40 tot 50 jaar werken, zal niet meer opgaan”, aldus Susan Lund, een van de auteurs van de studie. “We zullen scholing moeten krijgen doorheen heel onze carrière.”

Een aantal banen lijkt voorlopig echter veilig, zeker die waar mensen gemanaged moeten worden, waar sociale interactie voor nodig is en die op ervaring steunen. Onder meer tuinmannen, loodgieters en mensen die in de sociale sector werken – in de ouderenzorg of de kinderopvang bijvoorbeeld – hoeven voorlopig niet voor hun baan te vrezen.

Toch hoeven we niet té ongerust te zijn, volgens het McKinsey Global Institute. “Oké, het gaat om een diepgaande verandering op een schaal die je laatst in het begin van de 20ste eeuw zag, toen fabrieken hun intrede deden. En ja, er zullen maatregelen van de overheid nodig zijn zoals het Marshall Plan waarmee Europa werd heropgebouwd na de Tweede Wereldoorlog. Alsook grote investeringen van publieke en private sectoren om mensen om te scholen. Maar het is te doen.”

“Kijk naar de introductie van de computer in de jaren tachtig”, klinkt het. “Die elimineerde bepaalde jobs, maar er kwamen ook heel wat nieuwe rollen bij. Mensen die bereid zijn om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, zullen zeker en vast een nieuwe job vinden.”