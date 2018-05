Risico om vroeg te sterven bij arbeiders dubbel zo hoog als bij leerkrachten IB

22 mei 2018

05u44

Bron: Belga, Het Nieuwsblad 0 Economie Belgen die met hun handen werken, lopen tot dubbel zo veel risico om vroegtijdig te overlijden dan wie een bureaujob heeft. Voor een deel komt dit omdat ze lager opgeleid zijn en vaker een ongezonde levensstijl hebben.

Bij de mannen scoren vooral schoonmakers, vuilnismannen en portiers slecht, bij de vrouwen vooral bestuurders van treinen, trucks en bussen. De minst risicovolle beroepen zijn zowel bij mannen als bij vrouwen overheidspersoneel en leerkrachten.

Volgens doctoraatsstudente Laura Van den Borre is er meer aan de hand dan enkel het verschil in opleiding en een andere levensstijl. "Het verschil tussen de beroepen is te groot", klinkt het vandaag in Het Nieuwsblad en De Standaard.