Rijkste zakenvrouw van Azië verdient 2 miljard dollar in 4 dagen jv

09u12

Bron: Bloomberg 0 Yang Huiyan (rechts) op haar huwelijk. Economie De 36-jarige Yang Huiyan heeft haar vermogen in amper vier dagen tijd met 2,1 miljard dollar aangedikt. Het fortuin van de rijkste vrouw in heel Azië bedraagt nu zo'n 25,6 miljard dollar (21,3 miljard euro), weet Bloomberg. De Chinese Huiyan is mede-eigenaar van het vastgoedimperium Country Garden Holding, waarvan de aandelen maar blijven stijgen.

2018 is goed begonnen voor Yang Huiyan. Volgens de Bloomberg Billionaires Index is ze sinds 5 januari de vijfde rijkste persoon van China. Maar vandaag schoot het aandeel van Country Garden op de beurs van Hongkong opnieuw nóg eens 6,9 procent de hoogte in. Het aandeel staat nu meer dan 16 procent hoger genoteerd dan exact een jaar geleden.

In 2005 schonk vader Yeung Kwok Keung zijn aandelen in Country Garden aan zijn dochter Huiyan met de bedoeling dat zij hem zou opvolgen als aandeelhouder van de familie in het bedrijf dat hij zelf in 1992 mee had opgericht.

Country Garden is in verkoopcijfers de grootste vastgoedfirma van China. Net als andere grote projectontwikkelaars profiteert het bedrijf van een boom in de Chinese vastgoedmarkt.

Huiyan is de jongste miljardair van haar land. Boven haar staan vier mannen, die een nog groter persoonlijk vermogen hebben. De top drie bestaat uit Jack Ma van Alibaba, Pony Ma van Tencent en Hui Ka Yan van vastgoedontwikkelaar China Evergrande Group.