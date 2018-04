Rijke en succesvolle mensen zweren bij 'de regel van 80 procent' avh

22 april 2018

12u40

Bron: news.com.au 13 Economie Er is één regel waar vrijwel alle rijke en succesvolle mensen bij zweren, zegt schrijfster en life coach Susie Moore. “Eén kenmerk hebben alle succesvolle mensen gemeen: niet IQ, talent of zelfs opleiding, maar de drang om actie te ondernemen. Succesvolle mensen stellen niets uit”, aldus Moore. En ook de 'regel van 80 procent' wordt hoog ingeschat bij succesvolle ondernemers.

Snel en vastberaden actie ondernemen, het is een regel waar de meeste succesvolle mensen bij zweren volgens life coach Susie Moore, die al verschillende boeken over dit onderwerp heeft geschreven. “Je mist 100 procent van de shots die je niet neemt. Mensen die te veel nadenken komen meestal veel later tot resultaten en zijn daardoor ook meer gefrustreerd”, zegt Moore. Minder denken en meer doen is dus haar devies.

De regel van 80 procent

Perfectionisme is schadelijker voor ondernemerschap dan je zou denken. Vaak is het voldoende dat iets “goed genoeg” is. “80 procent van perfect is goed genoeg”, zegt Moore. “Piekeren over perfectie is tijdverlies. Perfectie is sowieso onbereikbaar en ernaar streven betekent dat je nooit kan delegeren, want je zal niemand kunnen vertrouwen om aan die hoge eisen te kunnen voldoen.”

Het perfecte voorbeeld van een ondernemer die de kunst van het delegeren onder de knie heeft, is Sara Blakely, de oprichter van SPANX die ondertussen een vermogen van meer dan een miljard dollar heeft opgebouwd. Blakely vertelde Moore in een interview hoe ze als twintiger besloot wat ze zou uitbesteden: “Ik lijstte op waar ik goed in was en waar ik niet goed in was, en wat ik leuk vond en niet leuk vond. Wanneer je je het kan permitteren om iets uit te besteden wat je niet leuk vindt, dan moet je dat doen. Als iemand iets 80 procent zo goed kan als jij, dan moet je het loslaten”, zo luidt de gouden raad van miljardair Sara Blakely.

Niet alles weten is OK

“De slimste mensen stellen constant vragen”, zegt Moore. Realityster Kris Jenner, ex-vrouw van Bruce Jenner (nu Caitlyn) en moeder van Kim Kardashian zei ooit tegen Moore dat het belangrijk is om veel vragen te stellen en elke dag van anderen te leren. “Zij omringt zichzelf met mensen die slimmer zijn dan zij.”

Afwijzing is OK

In het leven word je constant afgewezen. En hoe meer je onderneemt, hoe meer je wordt afgewezen. Niet altijd alles persoonlijk nemen is van cruciaal belang om succesvol te worden, zegt Moore. J.K. Rowling werd afgewezen door twaalf uitgevers voor iemand haar Harry Potter-boek wou publiceren. Vogue-baas Anna Wintour werd ooit ontslagen door Harpers Bazaar en Michael Jordan werd ooit uit het jeugdbasketbalteam gegooid. Zelfs Walt Disney kreeg ooit te horen dat hij niet creatief was. “Afwijzing is zelden persoonlijk, maar meestal gewoon slechte timing.”

Nooit opgeven en geen excuses zoeken, met die mentaliteit kom je heel ver, besluit Moore.