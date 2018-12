Richard Branson voorspelt einde van gewone werkweek: “Weekend van drie of vier dagen wordt binnenkort realiteit” Marleen Luijt

17 december 2018

15u42

Bron: AD.nl 0 Economie Werkdagen van 9-tot-5 en vijfdaagse werkweken zullen spoedig tot de verleden tijd behoren, aldus miljardair Richard Branson. Door technologische ontwikkelingen zal deze werkindeling volgens de zakenman achterhaald worden.

“Het idee van een vijfdaagse werkweek, een weekend van twee dagen en een aantal weken vakantie per jaar is geïntegreerd in onze maatschappij. Maar dat is niet altijd het geval geweest, en ook in toekomst zal dat niet zo zijn”, legt Richard Branson in zijn blog uit, waarover De Ondernemer schrijft. De reden is volgens de markante zakenman dat de technologie banen gaat overnemen die nu door mensen worden uitgevoerd.

“Zoals Google-oprichter Larry Page en anderen al eerder zeiden, de hoeveelheid banen voor mensen neemt af terwijl technologie alsmaar geavanceerder wordt. Nieuwe innovaties zullen industrieën vooruit duwen, maar we zullen steeds minder leunen op mensen”, legt hij uit. “Ideeën zoals zelfrijdende auto’s en geavanceerde drones worden al realiteit en voor meer en meer taken worden machines gebruikt. Zelfs vliegtuigen zonder piloot worden realiteit in de nabije toekomst.”

Slecht nieuws

“Als je het zo bekijkt, klinkt dat als slecht nieuws voor mensen. Maar, als overheden en bedrijven slim zijn, gebruiken ze deze geavanceerde technologie op een positieve manier. Het kan juist bijdragen aan een versnelling van de markt en het kan mensen helpen slimmer te werken.”

“Hebben mensen straks een drie- of zelfs vierdaagsweekend als ze dat willen? Zeker weten. Gaan we straks meer banen delen? Dat denk ik wel. Mensen zullen straks meer betaald moeten worden voor hetzelfde of zelfs minder werk zodat ze meer vrije tijd hebben. Dat gaat moeilijk worden, maar het is mogelijk. Als het lukt heeft iedereen straks meer tijd voor zijn familie en geliefde, meer tijd voor zijn passies, meer tijd buiten een kantoor en meer tijd om gezond en fit te worden”, legt Branson uit.