Reuzebestelling van 1.500 trucks voor DAF Trucks in Westerlo TMA

28 november 2018

12u30

Bron: Belga 0 Economie Het Litouws transportbedrijf Girteka Logistics heeft een order van 1.500 trucks geplaatst bij vrachtwagenbouwer DAF Trucks. De fabriek in Westerlo zal de wielassen en cabines daarvoor leveren, schrijft De Tijd woensdag en wordt bevestigd door het bedrijf. Omdat de bestelling over een langere periode wordt gespreid, zullen er voorlopig geen extra aanwervingen gebeuren.

De transportreus Girteka bestelt 1.500 DAF XF-trucks. Van dat type heeft het bedrijf er al 500 in gebruik. De fabriek in Westerlo zal de wielassen en cabines bouwen, de assemblage gebeurt in Eindhoven. "Het gaat om een erg groot order dat over een volledig jaar wordt gespreid", zegt DAF-woordvoerder Rutger Kerstiens. "Voorlopig voorzien we dan ook geen nieuwe jobs voor deze bestelling." In Westerlo heeft het bedrijf ongeveer 2.700 mensen in dienst.

Lees ook: DAF doorbreekt mythische kaap