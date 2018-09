Restbank Dexia maakt eerste halfjaar verlies van 419 miljoen euro HR

07 september 2018

09u02

Bron: Belga 1 Economie Dexia heeft in het eerste halfjaar een verlies geleden van 419 miljoen euro. Een jaar eerder bedroeg dat verlies 296 miljoen euro. Dat blijkt uit de halfjaarresultaten van de Belgisch-Franse restbank.

Een groot deel van het verlies heeft te maken met een negatieve bijdrage van 'boekhoudkundige volatiliteitselementen' - zoals Dexia schrijft - en niet-recurrente elementen. Met dat eerste doelt Dexia op de waardering van zijn derivaten, in functie van de verschillende marktomstandigheden. Die worden dit halfjaar negatief gewaardeerd. Eén van de elementen die speelt is de impact van de pond, als gevolg van de brexit, én de onrust in Italië. Die volatiliteit in de boekhouding woog voor 198 miljoen euro op de cijfers.

Anderzijds meldt het bedrijf dat de risico's op Puerto Rico - het Amerikaanse eiland ging failliet - en Turkije - de lira is in vrije val - verwaarloosbaar zijn.

Dexia wist de eerste zes maanden zijn balans af te bouwen met 12,6 miljard euro to 168,3 miljard euro, onder meer dankzij de verkoop van Dexia Israël.

Dexia ging ten onder tijdens de bankencrisis. De Belgische bankpoot werd genationaliseerd en Dexia ging in afwikkeling. De activiteiten, zoals leningen en obligaties, worden geordend afgebouwd. Dexia is inmiddels voor 99,6 procent in handen van België en Frankrijk. Zij stutten Dexia met miljarden aan garanties.