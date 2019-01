Restaurants McDonald's voeren omzet op: “Modernisering werpt vruchten af” HR

30 januari 2019

16u35

Bron: Belga 0 Economie Restaurants van McDonald's hebben hun omzet in het vierde kwartaal van 2018 verder opgevoerd. Vestigingen van de fastfoodketen buiten de thuismarkt groeiden harder dan die in de Verenigde Staten. De internationale groei bewijst volgens topman Steve Easterbrook dat de modernisering van de keten haar vruchten afwerpt.

Vestigingen in de VS die minstens dertien maanden open zijn, verkochten voor 2,3 procent meer aan frietjes, hamburgers en andere snacks. Dat groeicijfer valt net iets lager uit dan analisten hadden verwacht. De vergelijkbare omzetgroei buiten de VS, van 4,4 procent, overtrof daarentegen de verwachtingen.

De totale omzet voor McDonald's bedroeg 5,2 miljard dollar, 3 procent minder dan een jaar eerder. De daling is voornamelijk het gevolg van wisselkoersen en de verdere verkoop van vestigingen aan franchisenemers. Door eigen vestigingen af te stoten, hoopt de multinational kosten te besparen en winstgevender te worden. De nettowinst bedroeg afgelopen kwartaal 1,4 miljard dollar, een verdubbeling van een jaar eerder.

Bekijk ook:

McDonald’s pakt uit met elektrische wagen waarin u optimaal kan genieten van uw hamburger en frietjes.