Restaurantketen Carluccio's moet de boeken neerleggen in Verenigd Koninkrijk KVE

30 maart 2020

18u26

Bron: Belga 0 Economie De keten van Italiaanse restaurants Carluccio's heeft maandag de boeken neergelegd in het Verenigd Koninkrijk. Zowat 2.000 banen staan daardoor op de tocht. De activiteiten in Ierland en het Midden-Oosten zijn niet betrokken bij het faillissement.

De keten, opgericht in 1991 door de in 2017 overleden bekende Italiaanse kok Antonio Carluccio, wist lange tijd te profiteren van het succes van de Italiaanse keuken bij de Britten. Maar de jongste tijd gingen de zaken minder goed door hogere lasten en consumenten die minder uitgaven. In 2018 werd al eens fors geherstructureerd, waarbij een derde van de restaurants gesloten werd.

Het is nu evenwel de coronacrisis, waardoor de restaurantsector stil is komen te liggen, die het genadeschot gegeven heeft aan Carluccio's. Er zal nog getracht worden om het bedrijf te redden, mogelijk via een overnemer voor een gedeelte of de hele onderneming.



Vorige week legden in het Verenigd Koninkrijk ook al twee andere restaurantketens de boeken neer: Chiquito (Mexicaanse keuken) en Food and Fuel (pubs). De burgerketen Byron zou ondertussen KPMG in de arm genomen hebben om na te gaan of hij de coronacrisis kan doorkomen.

