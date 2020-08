REPORTAGE. Een bezoek aan de bakker, slager, boetiek en koffiecorner: de ene doet gouden zaken, de andere vreest voor de toekomst

Economie Een doorsnee weekenddag in de stad. Gaan shoppen, een koffietje drinken en voor het vertrek nog even langs de bakker en de slager lopen. Hoe vergaat het de lokale handelaars intussen? De contrasten zijn frappant, zo stelde onze reporter vrijdag in Leuven vast.

Het is vrijdagmiddag, klokslag 12 uur. We wandelen door de Mechelsestraat in Leuven, oftewel het bruisende centrum van de stad. En dat mag je best letterlijk nemen, want in deze straat staat een gedenkplaat die het exacte middelpunt van Leuven aanduidt. Een waaier aan betere boetieks, hippe restaurants en ambachtszaken kleuren het straatbeeld. Een dag voor het O.L.V-hemelvaartweekend is er al aardig wat volk op pad. Zwierend met een handjevol winkeltassen.

Corona of niet, bij modezaak Profiel – een gevestigde waarde in Leuven sinds 1986 – lijkt de passage dik in orde. “Er zijn hier doorgaans vier klanten binnen – het maximum – maar dat zijn er veel minder dan normaal”, zegt Hannah Seghers (32), die samen met haar mama Mieke Desmet (62) de winkel uitbaat. “Het is aangenaam dat we al zo lang bestaan, want ons vast cliënteel blijft – ondanks de maatregelen – gewoon komen. Klanten kopen ook gerichter én meer. Ze willen duidelijk de lokale handelaar steunen.” Toch lijdt deze ervaren zaak onder het ‘nieuwe’ normaal en spreken ze van minder omzet.

En we gaan het niet onder stoelen of banken steken, sinds de verstrengde maatregelen is shoppen een eenzame bedoeling geworden. Wil jij de winkel binnen? Ah, dan moet je partner buiten wachten. Al lijkt men zich daar niet zo strikt aan te houden. Een mama wandelt met haar tienerdochter de Leuvense boetiek binnen, na hun volgt nog een koppel. “Het is heel moeilijk om de klanten daarop te wijzen. Binnen de grenzen moet er toch nog fun zijn”, klinkt het bij Profiel. Er wordt dan ook gezwegen en eens vriendelijk gelachen.

Enkele meters verderop, richting de Vismarkt ligt de fair fashion winkel Tenue Préférée. Het kleine, maar charmante winkeltje ligt ietwat verscholen naast twee drukbezette terrassen van restaurants. Je zou de smalle inkomhal al haast voorbij wandelen. Sinds drie jaar kent Tenue Préférée daar haar vaste stek. Maar vandaag moet zaakvoerster Sandra Nys (43) het zonder klanten doen. Althans dat uur dat wij er waren. De deurbel bleef stil. “Dit zou hét jaar moeten zijn om omzet te draaien, want de eerste twee jaren heb je alleen maar kosten. Maar op dit moment heb ik ongeveer 20% omzetverlies”, vertelt ze. “Als we dan nog eens geconfronteerd worden met een mega hittegolf, zie je hier niemand. Ik probeer niet te panikeren, maar dit moet niet nog maanden duren.”

Zoals een doorsnee vrije dag er voor veel mensen uitziet, houden ook wij na al dat shoppen even halt bij een koffiebar. Geen cappuccino, maar een iced lattee dit keer. Ons oog valt op koffiebar Noir. Om 15 uur lijkt het daar wel full house. Een tiental klanten buiten op het terras, een twintigtal binnen - voornamelijk studenten die werken aan hun tweede zit - en nog eens zes klanten die staan aan te schuiven aan de bar.

“Wacht hé, het is nogal druk”, roept barista Kris Van Guyse (44) al snel onze richting uit. Op 8 mei bestond het koffiehuis 8 jaar. Enkele americano’s later, vindt Kris de tijd om even te babbelen. “Nu is het druk, maar gisteren (donderdag, red.) was ik toch lichtjes in paniek”, vertelt hij. “Toen zijn er zo’n 50 klanten gepasseerd, maar je moet weten dat hier normaal dagelijks tussen 300 en 400 man over de vloer komt. Met deze maatregelen, vrees ik voor de winter. We zitten maar aan een derde van onze normale capaciteit.” Juli was voor veel handelaars goed begonnen, ook voor Kris, totdat de overheid verstrengde maatregelen afkondigde. “Door die paniek merkten we een enorme terugslag. Mensen blijven weer liever thuis dan naar de stad te komen”, stelt hij. Twee studenten wandelen de koffiebar binnen: “Wij horen bij die andere twee daar”, “Kan je dat bewijzen?”, lacht de uitbater. De twee groepjes zwaaien eens naar elkaar en de sfeer zit goed.

Het is overduidelijk: dit accordeon-effect van maatregelen kan geen maanden nog duren. “Door de eerste lockdown moest ik elke maand al een paar duizenden euro’s bijsteken”, aldus de barista. Alle handelaars zijn het erover eens: een tweede lockdown kan niemand zich permitteren. “Nog eens sluiten? Dat doen we niet meer. Van Ranst en co dreigen nogal vaak, en we zijn misschien veel mensenlevens aan het redden, maar ook veel aan het kapotmaken. Zeker voor de generatie na ons.”

Toch is het niet overal kommer en kwel. Rik De Deken (32) en Fran Helsen (29) – recent gelukkig getrouwd – openden zo’n vier jaar geleden culinaire slagerij OX in het stadscentrum van Leuven. Zowat de hele dag staat er een lange rij buiten aan te schuiven in de speciaal gemaakte wachtrij met hekken. Binnen worden telkens drie klanten op hun wenken bediend. “Mag het een beetje meer zijn, mevrouw?”, de klassieke vraag bij de slager, rolt hier vlotjes over de lippen. Het team van Fran en Rik werkt aan de lopende band. Gouden zaken, lijkt ons. We zijn een goed uur binnen en de verkopers hebben nog geen seconde stilgezeten. “Voor mij graag 8 spekfakkels voor op de barbecue.” “Die moeten we nog even bijmaken, momentje”. Tussen de klanten, ook een tiental mensen die binnenwandelen om hun bestelling af te halen. Een geoliede machine is het. “Ik heb al tonnen gehakt verkocht”, zegt een enthousiaste slager Rik. “De restaurants waren lang dicht, mensen hadden tijd en wij werden de ‘place to be’ om bereide gerechten af te halen. En ze hebben de smaak te pakken. Hoeveel klanten dat ik heb moeten uitleggen hoe ze stoofvlees moeten maken... Dat wil je niet weten”, lacht Rik. “Regen, wind, extreem warm of koud: ze staan hier vaak buiten aan te schuiven, in de paasvakantie soms zelfs met 40 mensen. Echt ongezien.” De slager staat soms om half 2 ’s nachts op om vlees te beginnen snijden. “We zijn minstens met 20 procent gegroeid, tijdens de lockdown zelfs met 50 procent. Er zijn heel wat nieuwe klanten bijgekomen”, voegt Fran eraan toe.

Een barbecue is natuurlijk niets zonder een vers stukje stokbrood met kruidenboter, toch? Warme bakkers lijken in Leuven-centrum amper te vinden, dus we wenden ons richting Heverlee. “Bakkerij Sint Lambertus is open tot 19 uur”, vertelt een Leuvenaar ons. Je weet wel, zo’n traditionele bakkerij aan de kerk. Om 18 uur is het er vrij rustig. “Toch staan ze hier ’s ochtends nog aan te schuiven hoor”, zegt bakker Laeremans Ward (37). Ondanks dat de bakker nooit moest sluiten, liggen de kaarten hier vandaag anders. “We leveren aan heel veel restaurants, scholen en universiteiten, maar enkele grote klanten zijn recent door de uitbraak van corona failliet gegaan en andere krijgen hun facturen dan weer niet betaald.” Net zoals de maatregelen, is de verkoop dus moeilijk in te schatten. “We draaien goed, maar de winkel compenseert het ander financieel verlies niet.” Ons zicht valt meteen op de rayon met patisserie. Brood, pistolets en stokbrood zijn er nog amper te vinden, maar 18 taarten – chocolade, aardbei of krieken, zoals u wenst – staan nog in heerlijkheid te pronken. “Sinds de sociale bubbel naar vijf is teruggeschroefd, verkoop ik geen taarten meer. Ah nee, want familiefeesten en communies mogen weeral niet meer. Zo blijven we bezig.”

Hoe stellen de ondernemers elders in Vlaanderen het na bijna zes maanden coronacrisis? Onze regiojournalisten zochten het uit in onze centrumsteden. Hun reportages lees je vanaf morgen in het laatste Nieuws en HLN+