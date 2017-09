Repatriëringen vanop Brussels Airport kunnen hervatten na staking 13u44

Bron: Belga 0 Photo News Economie De agenten van de luchtvaartpolitie die instaan voor de repatriëring van vluchtelingen vanop Brussels Airport, gaan deze namiddag weer aan het werk. Dat zegt vakbondsman Rudy Harnie (ACV). Maandag wordt er gepraat over de grieven die aan de basis liggen van de spontane staking die gisterenochtend uitbrak op de dienst.

De agenten klagen al langer de hoge werkdruk en het personeelstekort aan. "De figuurlijke druppel zijn de besparingen waarbij de agenten bijvoorbeeld voortaan zelf hun ontbijt moeten betalen als zij in een ander land in een hotel moeten overnachten", klonk het gisteren al aan vakbondszijde.



Deze voormiddag kwam de kwestie aan bod op het basisoverlegcomité (BOC) van de sector. "Dat was een puur informatieve vergadering", aldus Harnie. Maandag zou er een tijdslijn worden opgesteld om de grieven van het personeel aan te pakken. Intussen gaan de agenten wel weer aan het werk.