Rente op korte leningen steeds negatiever voor België KVE

14u03

Bron: Belga 0 thinkstock Economie Het Federaal Agentschap van de Schuld heeft vandaag 1,876 miljard euro opgehaald via schatkistcertificaten of kortlopende leningen. De rente op het schatkistcertificaat met een looptijd van 3 maanden kwam uit op het meest negatieve peil dit jaar.

Het schatkistcertificaat over 3 maanden bracht 0,575 miljard euro in het laatje. Dat gebeurt aan een rente van -0,792 procent. Een negatieve rente, dus de institutionele beleggers die geld ontlenen aan de staat, krijgen aan het einde van de rit minder terugbetaald. Zij betalen dus de staat om geld te ontlenen.

De meest negatieve rente op dit waardepapier dateert al van net geen jaar geleden: -0,786 procent op 3 januari. De maanden nadien schommelde de rente en de laatste veilingen kwam de waarde van begin dit jaar weer in het vizier.

De schatkist werd voorts gespijsd met 1,301 miljard euro met een schatkistcertificaat van twaalf maanden. Hier is er -0,650 procent rente, maar begin februari was dat nog een tikkeltje negatiever.