Reisconcern Tui gaat wereldwijd 8.000 jobs schrappen: "Impact op België nog niet duidelijk"

13 mei 2020

08u08

Bron: Sky News 330 Economie De coronacrisis en de gevolgen in de toeristische sector zetten TUI aan om te besparen. De touroperator wil het wereldwijd met zowat 8.000 banen minder doen. Het gaat daarbij wel niet enkel om ontslagen: het zijn banen die het bedrijf wil schrappen of aanwervingen die niet zullen plaatsvinden. Wat de impact van deze herstructurering is op de Belgische tak is vooralsnog niet duidelijk.



“We streven naar een permanente verlaging met dertig procent van onze vaste lasten voor de hele groep”, kondigde het Duits-Britse reisconcern aan. Dat is volgens Tui nodig aangezien er deze zomer waarschijnlijk veel minder mensen op vakantie zullen gaan.

“Dit zal een impact hebben op potentieel 8.000 jobs wereldwijd die zullen worden geschrapt of niet meer zullen worden ingevuld”, luidt het. Het gaat om tien procent van alle jobs bij Tui wereldwijd. Het is nog onduidelijk in welke landen de banen precies verdwijnen. Tijdens het tweede kwartaal van 2020 heeft de groep een nettoverlies laten optekenen van 763,6 miljoen euro. Na het gebruikelijke verlies in de winter volgt voor Tui, wereldmarktleider en de grootste speler op de Belgische markt, een extreem moeilijk zomerseizoen.

Staatssteun

Tui heeft al zicht op staatssteun, dankzij het steunplan van honderden miljarden euro’s dat de Duitse regering medio maart aankondigde voor de Duitse bedrijven. Het gaat onder meer om leningen. Maar Tui zegt dat die leningen op zeer korte tijd terugbetaald moeten worden. Vandaar de besparingsronde.

Het is nog niet duidelijk of en waar er in België banen zullen sneuvelen. Volgens woordvoerder Piet Demeyer is er nog geen verdeling gemaakt van de ingreep over de verschillende landen waar Tui actief is. Een werkgroep zal zich daarover buigen. “Er is dus nog niets concreet beslist”, zegt hij. In België werken zowat 2.300 mensen voor de groep.

Vakanties dichter bij huis

De groep probeert komende tijd meer in te zetten op het aanbieden van vakanties dichter bij huis en hoopt dat er aan het einde van de zomer weer een heropleving voor de toeristische sector inzit.

De Chinese tak van het bedrijf is al weer heropgestart en biedt nu binnenlandse reizen en vluchten aan. De eerste Duitse hotels gaan de komende dagen weer open en Europese bestemmingen staan volgens topman Fritz Joussen ​​klaar om vakantiegangers te verwelkomen.

“De vraag naar vakanties is nog steeds erg hoog. Mensen willen reizen. Het seizoen begint later, maar kan langer duren”, verklaarde Joussen. “We moeten Tui veranderen - het bedrijf moet slanker, efficiënter en minder kapitaalintensief worden”, voegde hij eraan toe.

