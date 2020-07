Regeringstop start gesprekken over relanceplan SVM

08 juli 2020

16u43

Bron: Belga 0 Economie De top van de federale regering is vandaag gestart met een eerste overlegronde in de aanloop naar een relanceplan dat ons land na de coronacrisis sociaal-economisch weer op de rails moet krijgen. Op de gastenlijst in de Lambermont stonden vertegenwoordigers van de belangrijkste Belgische instellingen - zoals de Nationale Bank - en leden van de academische wereld die gespecialiseerd zijn in sociaal-economische aangelegenheden.

Op initiatief van premier Sophie Wilmès (MR) plant de federale regering de komende drie weken een reeks vergaderingen met het oog op dat relanceplan. Het initiatief ligt in de lijn van haar beleidstoespraak van 17 maart, toen ze aankondigde dat de regering stap voor stap de economische heropleving en de relance zou moeten voorbereiden zodra de coronacrisis voorbij is.



Zoals bekend werden de voorbije maanden al verschillende dringende maatregelen genomen om de economie te ondersteunen en de sociale gevolgen van de crisis op te vangen. Deze relance is dus een voortzetting van de al genomen maatregelen en is gericht op een strategische en duurzame heropleving van onze economie. Bedoeling is het relanceplan samen met de deelentiteiten op te stellen en daarbij rekening te houden met de Europese initiatieven.

Professoren Economie

Bij de eerste vergadering mochten toppers van de grote instellingen langskomen. Denk aan de Nationale Bank, het Planbureau, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Nationale Arbeidsraad. Nadien was het de beurt aan verschillende professoren Economie aan de Belgische universiteiten.



Vrijdag komen vertegenwoordigers van grote in België gevestigde bedrijven langs. Op het programma staan ook gesprekken met een panel van burgers en mensen van op het terrein, zoals ondernemers, handelaars en zelfstandigen. Daarna komen er ook nog werksessies over energie en duurzame ontwikkeling en overleg met de sociale partners van de Groep van Tien.