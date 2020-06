Regeringsleiders EU-lidstaten lanceren startschot voor historische onderhandelingen Europees relanceplan ADN

18 juni 2020

20u00

Bron: Belga 0 Economie Op 21 februari verlieten de leiders van de 27 lidstaten in diepe verdeeldheid een Europese top over de verdeling van zo'n 1.100 miljard euro aan uitgaven voor de komende zeven jaar. Wanneer ze vrijdag met een videoconferentie de onderhandelingen hervatten, ligt er ook nog eens een herstelfonds van 750 miljard euro op tafel. De inzet is dus nog verhoogd en de breuklijnen en spanningsvelden zijn niet veranderd. Toch wordt een deal tegen eind juli plots mogelijk geacht. "De spelers zijn dezelfde, maar het is een ander spel geworden", schetst een Europese bron.

Enkele weken na de top van februari sloeg de coronacrisis in alle hevigheid toe. De begrotingsuitgaven explodeerden, de economische activiteit kelderde. De schok is zo hevig dat er her en der zelfs werd getwijfeld aan het voortbestaan van het Europese project.

Eind mei presenteerde de Europese Commissie een historisch herstelplan om de verzwakte lidstaten te ondersteunen en de eenheidsmarkt door de crisis te sleuren. Aan haar aangepaste voorstellen voor de meerjarenbegroting van 2021 tot 2027 hechtte ze een baanbrekend herstelfonds van 750 miljard euro, waarbij de Commissie voor het eerst op grote schaal gaat lenen op de kapitaalmarkten.

Tot voor kort ondenkbaar

In zijn uitnodigingsbrief aan de regeringsleiders stelt voorzitter Charles Michel vast dat er over dit principe een consensus opdoemt. Dat is op zich al bijzonder. Tot enkele maanden geleden was het ondenkbaar dat een land als Duitsland zou instemmen om collectief schulden aan te gaan. Maar de lidstaten zijn het erover eens dat de Europese Unie "een uitzonderlijk antwoord op deze ongeziene crisis nodig heeft, een antwoord dat evenredig is met de omvang van de uitdaging", aldus Michel.

Brede steun is er ook voor het principe dat het Europese geld moet gefocust worden op "de meest getroffen sectoren en geografische delen van Europa", en niet enkel de gevolgen van de crisis moet aanpakken, maar ook gebruikt moet worden om sneller te schakelen in de transitie naar de groene en digitale economie van morgen die de Europese beleidsmakers voor ogen hebben.

Speelveld

Tot daar de principes. Net als de voorbije twee jaar zullen de regeringsleiders ook in deze nieuwe onderhandelingsfase elk voorstel aftoetsen aan de vraag: hoeveel moet ik betalen, hoeveel krijg ik terug en kan ik met dit saldo dit akkoord verdedigen op het thuisfront?

De traditionele breuklijn tussen de zuinige nettobetalers uit het noorden en de minder begoede netto-ontvangers uit het oosten en zuiden is er nog steeds. Maar het speelveld is nog diffuser en complexer geworden nu er niet enkel gebikkeld wordt over landbouwsubsidies, cohesiefondsen, onderzoeksbudgetten, klimaatfondsen of kortingen op nationale bijdrages, maar dus ook over het nieuwe herstelfonds. De omvang? Het evenwicht tussen leningen en subsidies? "Het aantal parameters waarop je een standpunt moet innemen, het aantal bondgenoten dat je telkens moet zoeken, dat is dramatisch toegenomen", observeert een diplomatieke bron.

Verdeling

Ook België zoekt zijn weg in het kluwen. Ons land heeft alvast medestanders gevonden in zijn pleidooi om de verdeling van de belangrijkste enveloppe van het herstelfonds beter af te stemmen op de impact van de coronacrisis.

De Commissie houdt rekening met de bevolkingsgrootte, de rijkdom per hoofd van de bevolking en de werkloosheidscijfers van 2015 tot 2019, maar die verdeelsleutel is voor België te beperkt. Het meewegen van het niveau van overheidsinvesteringen zou volgens ons land een beter beeld opleveren van de investeringsnoden in elke lidstaat. België bepleit ook een meer "dynamische evaluatie" van de noden, want iedereen heeft vooralsnog het raden naar de precieze impact van de crisis. Hoe groot wordt de economische krimp? Hoe zien de werkloosheidscijfers eruit na de zomer? Komt er een tweede golf van infecties?

Extra inspanning

België dringt ook aan op een extra inspanning voor de landen die het meest te lijden zullen hebben onder de gevolgen van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de eenheidsmarkt eind dit jaar. In de traditionele meerjarenbegroting hoedt ons land zich ook voor al te drieste besparingen in de landbouwfondsen en cohesiefondsen. Het behoud van 20 procent van de douanerechten blijft eveneens een nationale prioriteit. De regering beseft dat haar bijdrage aan de Europese pot de komende jaren enkel zal toenemen, maar elke correctie in positieve zin zou wat soelaas kunnen bieden in de huidige budgettaire omstandigheden.

De sfeer was de voorbije weken eerder sereen. Er is een sense of urgency. Historische gebeurtenissen kunnen historische antwoorden bieden

Meer eigen inkomsten

Tegelijkertijd leeft het idee in de rijkere lidstaten dat het overleven van de Europese eenheidsmarkt de andere belangen overstijgt. "Spreek met vijf willekeurige ondernemers en je zal snel begrijpen hoe belangrijk het is om de koopkracht in andere lidstaten op peil te houden", klinkt het. De lidstaten zouden hun bijdrage aan de Europese begroting nochtans kunnen milderen door in te stemmen met het idee dat de Europese Unie meer eigen inkomsten gaat incasseren. De Commissie stelt onder meer een taks op plastic, een deel van de inkomsten uit CO2-uitstootrechten of een digitale taks voor om een deel van de 750 miljard euro terug te betalen. België staat open voor het debat, maar sommige lidstaten denken daar heel anders over...

Fysieke top

De ambitie is niet om al die knelpunten op de videoconferentie te beslechten, maar om een "oriëntatiedebat" te houden dat een nieuwe groepsdynamiek op gang kan brengen en in het beste scenario al tot bepaalde convergenties zou kunnen leiden. Maar om in juli echt knopen door te hakken, is een fysieke top nodig, luidt de diplomatieke consensus. Geen mozaïek van gezichten van presidenten en premiers op een scherm en af en toe een telefoontje naar een andere hoofdstad, maar échte onderhandelingen in de burelen en gangen van het Europa-gebouw, waar de position papers van elke lidstaat in discrete gesprekken worden uitgebeend tot enkel de laatste breekpunten overblijven en een compromis zichtbaar wordt.

Of het gaat lukken? "De sfeer was de voorbije weken eerder sereen. Er is een sense of urgency. Historische gebeurtenissen kunnen historische antwoorden bieden", besluit een Europese bron.

