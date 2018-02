Regering wil af van 1 en 2 eurocent ARA

09 februari 2018

05u30 1887 Economie De federale regering wil het gebruik van de rosse muntjes van 1 en 2 cent aan banden leggen. Daarom wil m inister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) de sector verplichten om hun rekeningen aan de kassa af te ronden naar 0 of 5 eurocent, als er cash betaald wordt.

1,01 wordt dan 1 euro, 1,3 wordt anderhalve euro, enzovoort. Winkels mogen al enkele jaren hun prijzen afronden, maar weinigen doen dit. "Je wil niet de indruk wekken dat het bij jou duurder wordt en bij een andere niet", zegt NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws. "Daarom moeten het verplichten voor iedereen."

De afrondingen moeten ervoor zorgen dat de kleine centjes minder nodig zijn. Nu zijn er in ons land jaarlijks 60 miljoen nieuwe nodig. Of het afronden ook moet gelden voor betalingen met de kaart, is nog een punt van discussie.