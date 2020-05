Regering speelt het hard tegen Lufthansa IB

02 mei 2020

03u46

Bron: Belga 0 Economie In ruil voor staatssteun aan Brussels Airlines vraagt de federale regering de eigenaar Lufthansa spijkerharde garanties over de toekomst van de Belgische luchtvaartmaatschappij. Dat maakt premier Sophie Wilmès (MR) in forse bewoordingen duidelijk in een brief die ze woensdag stuurde naar Lufthansa-CEO Carsten Spohr. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Brussels Airlines, dat in mei zonder cash dreigt te vallen, vraagt de federale regering 290 miljoen euro om de coronacrisis te overleven. In de brief, die De Tijd kon inkijken, toont Wilmès begrip voor de moeilijke situatie van Lufthansa en zijn Belgische dochter. Volgens de regering heeft Brussels Airlines in de Lufthansa-groep de beste garanties op een mooie toekomst.

Tegelijk verlangt Wilmès in ruil voor een zak geld een gedetailleerd groeiperspectief voor Brussels Airlines in zijn Zaventemse hub, die het hart van de Belgische luchtvaart vormt. De regering eist bijkomende investeringen in Brussels Airlines. Ook moet Lufthansa rekening houden met de werkgelegenheid en ecologie.

Duidelijk businessplan

Opmerkelijk is dat de regering het management van Brussels Airlines heeft gevraagd een duidelijk businessplan voor de periode 2020-2025 te presenteren.

Als de regering Brussels Airlines geld toesteekt, blijft de grote vraag of de Belgische staat ook aandeelhouder van de Belgische luchtvaartmaatschappij moet worden. Wilmès en minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) sturen daarom aan op een systeem waarbij ze de engagementen van Lufthansa kunnen afdwingen.

Vetorecht

Zo aast de regering naar verluidt op een vetorecht bij beslissingen over belangrijke thema's zoals de bestemmingen en de ontwikkeling van de vloot. Maar Spohr huivert, net als in Duitsland, voor politieke inmenging.