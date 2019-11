Recordreeks van faillissementen in ons land eindelijk beëindigd ADN

04 november 2019

16u23

Bron: Belga 0 Economie Tijdens de maand oktober werden in België 1.042 ondernemingen failliet verklaard. Dat waren er ruim 15 procent minder dan in oktober vorig jaar. Het is meteen de eerste keer sinds februari dat er géén nieuw maandrecord wordt gevestigd, zo meldt het handelsinformatiekantoor Graydon. Maar door de vele records de voorbije maanden blijft de vaststelling dat we vermoedelijk afstevenen op het op een na slechtste faillissementenjaar, na 2013.

De teller van het aantal faillissementen staat na tien maanden op 9.832, ruim 11 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Zowel in Vlaanderen (4.795 faillissementen van januari tot en met oktober) als in Wallonië (2.434) was er een stijging met bijna 17 procent, in Brussel daarentegen gingen er 1,7 procent minder ondernemingen over de kop (tot 2.563). De meeste faillissementen vinden plaats in de horeca en de bouwsector.

Recente wetswijzigingen

Graydon herhaalt dat de toename van het aantal faillissementen vooral een gevolg is van een aantal recente wetswijzigingen. Zo kunnen sinds mei vorig jaar ook vzw's en vrije beroepen over de kop gaan. Daarnaast doeken verschillende rechtbanken actief zogenaamde spookbedrijven op.

Ook het banenverlies piekt. Van januari tot en met oktober kwamen er door faillissementen 17.970 jobs op de tocht te staan. Dat zijn er ruim 14 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, al ging het toen wel om het laagste aantal in tien jaar.

Thomas Cook

Het zwaarste faillissement in oktober was dat van Thomas Cook Retail Belgium, waar volgens Graydon 530 banen aan verbonden waren. Door de overname van 62 reiswinkels door de Spaanse groep Wamos konden wel 200 jobs gered worden. Hillman Travel wil de 29 overige winkels overnemen, maar die onderneming zal werken met franchisenemers (en dus niet met het werknemersstatuut).

Het faillissement van Thomas Cook Retail was het op een na zwaarste dit jaar. Bovenaan staat Belle's. Dat poetshulpbedrijf uit Kortrijk ging in maart over de kop. Het stelde 636 mensen tewerk.