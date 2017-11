Recordkoers Bitcoin stopt niet: nieuwe recordwaarde van 11.000 dollar ep

10u11

Bron: Belga 0 AFP Economie De recordkoers van de digitale of virtuele munt Bitcoin is niet gestopt bij de grens van 10.000 dollar. Vanochtend werd de bitcoin verhandeld voor bijna 11.000 dollar, een nieuw record.

Midden oktober was de bitcoin nog ongeveer 5.000 dollar waard, de helft van de waarde die ze vandaag heeft bereikt. De recente stijging is nog spectaculairder in vergelijking met begin dit jaar, toen de koers nog ongeveer 1.000 dollar bedroeg, alvorens ze crashte zoals ze dat regelmatig doet.

Geen legale koers

De bitcoin, die fysiek niet bestaat, werd in 2009 gelanceerd en maakt gebruik van een peer-to-peer-betalingssysteem, gebaseerd op zogenaamde 'blockchain'-technologie. Ze wordt uitgewisseld op specifieke internetplatformen en heeft geen legale koers. De koers ervan wordt niet bepaald door een centrale bank of een overheid, maar door een aanzienlijke internetgemeenschap. Steeds vaker wordt ze aanvaard als betaalmiddel, bijvoorbeeld in restaurants of in de vastgoedsector.

Oplichting

Toch is er ook hevige kritiek op de munt, vooral van financiële instellingen als banken of overheden, die haar niet kunnen controleren. Midden september zei Jaie Dimon, CEO van JPMorgan, dat de bitcoin "oplichting" was die zou "imploderen". Het hoofd van Crédit Suisse, Tidjane Thiam, zei onlangs dat het "de definitie zelf van een bubbel" is.