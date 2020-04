Recorddaling Amerikaans consumentenvertrouwen KVE

09 april 2020

17u22

Bron: ANP 0 Economie Het consumentenvertrouwen in de Verenigde Staten is in april gekelderd. Een toonaangevende graadmeter van de Universiteit van Michigan liet de sterkste daling zien sinds zijn bestaan, nu veel werknemers en bedrijven getroffen worden door de coronapandemie.

De index die het economisch vertrouwen van Amerikaanse consumenten weergeeft, ging bij een voorlopige meting naar een stand van 71, tegenover 89,1 in maart. Daarmee ging het vertrouwen van Amerikaanse consumenten nog harder achteruit dan economen hadden verwacht. Zij hielden in doorsnee rekening met een daling tot 75.

Volgens Richard Curtin, die het onderzoek naar het consumentenvertrouwen leidt, moeten Amerikanen rekening houden met een langere recessie als gevolg van het coronavirus dan eerder gedacht. De verwachting was dat na het indammen van de pandemie er sprake zou zijn van een snel herstel, door een verondersteld inhaaleffect van bijvoorbeeld uitgestelde aankopen en investeringen.

De enquête waarop de Universiteit van Michigan het cijfer baseert, werd tussen 25 maart en 7 april gehouden. In die periode werd bekend dat het aantal nieuwe steunaanvragen explosief was gestegen, tot een nooit eerder vertoonde 16,8 miljoen in drie weken tijd. Twee derde van de respondenten noemde de historische toename in werkloosheid daarom uit zichzelf als grote zorg.