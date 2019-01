Recordcijfers voor verkoop nieuwe auto's, aantal nieuwe diesels in België met kwart gedaald in 2018 TT

02 januari 2019

18u10

Bron: Belga 0 Economie De Belg blijft verknocht aan zijn auto. Het aantal nieuw ingeschreven auto's in België is er vorig jaar opnieuw op vooruitgegaan. Er werden precies 549.632 nieuwe auto's ingeschreven, en dat is 0,6 procent of 3.000 auto’s meer dan in 2017 en een nieuw record sinds 2011. Dat blijkt uit cijfers die sectorfederatie Febiac vandaag publiceert. Opvallend, en niet geheel verrassend, is dat het aandeel dieselvoertuigen blijft dalen.

De cijfers zijn indrukwekkend: amper tien jaar geleden lag het aandeel nieuwe diesels nog op bijna 80 procent. Eind 2017 was het aandeel dieselauto’s in de inschrijving al gedaald tot 46 procent, en in 2018 eindigde dat cijfer nog eens 24 procent lager tot op 35 procent. Vooral nieuwe benzineauto's profiteren daarvan: dat marktaandeel neemt toe van 48 tot bijna 59 procent.

Record

De totale verkoopcijfers zijn lange tijd niet meer zo hoog geweest. Komt nog bij dat de verkoop van auto’s in de vier laatste maanden bemoeilijkt werd door de nieuwe WLTP-norm, de verplichte nieuwe emissietesten. Het aantal inschrijvingen daalde dat laatste trimester dan ook met 17 procent, maar ondanks die fikse daling wordt voor heel 2018 toch een stijging met 0,6 procent genoteerd.



Het totaalcijfer van 549.632 komt zo in de buurt van het absolute record van 2011 (zie grafiek). In dat jaar werden de verkoopcijfers wel voortgestuwd door het aangekondigde einde van de premies die tot dan werden toegekend aan voertuigen met een lage CO2-uitstoot, toen nog vooral dieselauto's.

Best verkochte merk bleef Volkswagen met 52.738 stuks, goed voor bijna tien procent van de verkopen, gevolgd door Renault dat 50.213 auto’s kon verkopen. Verder in de top-vijf staan Peugeot, BMW en Mercedes. Opvallende daler was Tesla, dat maar 878 stuks aan de man kon brengen, een daling van meer dan 23,72 procent.

Ook stijging bij bestelwagens, vrachtwagens en motorfietsen

Bij bestelwagens tekende Febiac een stijging met 2 procent op, vrachtvoertuigen tot 16 ton stegen met 16 procent en de zware voertuigen van meer dan 16 ton stegen met 9 procent. Ook het aantal motorfietsen kon een stijging optekenen, van 11 procent.

Febiac wijst erop dat deze inschrijvingscijfers "gewoonlijk een weerspiegeling zijn van de economische gezondheid van ons land".