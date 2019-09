Recordaantal woonkredieten voor hogere bedragen: gezinnen steken zich alsmaar meer in de schulden tvc

05 september 2019

19u39

Bron: Belga 4 Economie De schuldenlast van alle Belgen steeg in het eerste kwartaal tot 294 miljard euro, of gemiddeld 59.300 euro per gezin. Het gaat om een toename met 11,2 miljard (+4,4 procent) tegenover het jaar voordien. De schuldenlast stijgt in België sneller dan elders in Europa, staat in de jaarlijkse vermogensstudie van ING.

Ruim tachtig procent van de schulden van de Belgen bestaat uit hypothecaire leningen (227,4 miljard, ofwel 48.000 euro per gezin). Die nemen ook een alsmaar grote deel van de Belgische schuldenlast voor hun rekening. ING wijst als verklaring naar de lage rente, waardoor een hypothecair krediet nu goedkoper is dan ooit.

Een recordaantal woonkredieten voor alsmaar hogere bedragen: Belgische gezinnen steken zich dus alsmaar meer in de schulden, terwijl hun beschikbaar inkomen niet in dezelfde mate is gestegen. "De hypothecaire kredieten vertegenwoordigen in het eerste kwartaal 94 procent van het beschikbaar inkomen van de Belgische gezinnen. Dat is een forse stijging in vergelijking met de 44 procent van het beschikbaar inkomen in 1999 en 70 procent in 2010", merkt ING op.

De schuldenlast van de Belgische gezinnen stijgt ook sneller dan die van andere Europese gezinnen. De schuld in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp) van België lag lange tijd onder het gemiddelde van de eurozone, maar is nu gelijk aan dit gemiddelde. "In de andere landen is men sinds 2010 immers bezig met het afbouwen van de schulden, terwijl de schuldenlast in België alleen maar toeneemt. We kunnen deze vaststelling natuurlijk relativeren met het argument dat Belgen een van de grootse financiële vermogens hebben van de hele eurozone en dat deze financiële activa dan ook als aanvullende waarborg kunnen dienen voor deze schuldenberg", aldus ING. "Maar sinds het begin van de crisis stijgt de schuldenlast van de gezinnen ook sneller dan hun vermogen: in de jaren 1997-2007 vertegenwoordigde de schuldenlast 15 procent van het brutovermogen.

Vandaag is dat al 21,7 procent." ING wijst erop dat dit risico's inhoudt, want de gezinnen met schulden (vooral -55-jarigen) zijn namelijk niet noodzakelijk de gezinnen die ook over activa beschikken.

Ook de versoepeling van de kredietvoorwaarden baart zorgen. Meer dan de helft van de hypothecaire kredieten wordt toegekend voor een bedrag dat meer dan 80 procent van de waarde van het onroerend goed vertegenwoordigt. En in ruim één op vijf van de nieuwe leningen, moet de klant meer dan de helft van zijn beschikbaar inkomen besteden aan de afbetaling.