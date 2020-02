Recordaantal winkels in onze steden staan leeg ttr

13 februari 2020

15u45

Bron: belga 6 Economie Voor het twaalfde jaar op rij is de leegstand van winkels in België gestegen. Dit jaar is een historisch hoog niveau bereikt van 11,2 procent. Dat betekent dat 1 op de 9 winkels leeg staat. Begin vorig jaar bedroeg de leegstand nog 10,3 procent. De stijging van 0,9 procentpunten in 2019 is ook de sterkste stijging sinds Locatus, een onderzoeksbureau dat gegevens verzamelt over handelszaken, de leegstand in België bijhoudt.

Locatus is gestart met registreren in 2008, toen bedroeg de leegstand in handelspanden nog 5,1 procent. In twaalf jaar tijd is de leegstand dus meer dan verdubbeld. Dat er steeds meer winkels komen leeg te staan heeft vooral te maken met het overaanbod op de Belgische winkelmarkt. Dit is vooral het gevolg van e-commerce en de sterke uitbreiding van het winkelaanbod buiten de stadskernen. De branches die veel concurrentie hebben van e-commerce krimpen het meest.

De sterkste relatieve afname van het aantal handelspanden is er in de branche antiek en kunst. Dit komt vooral doordat consumenten deze artikelen zelf rechtstreeks verkopen via internet. Na deze branche zien we de sterkste relatieve afname bij achtereenvolgens bruin/witgoed, sport en spel en schoenen. Elk van deze drie branches heeft zeer grote concurrentie van internetaankopen. De sterkste stijging was in Wallonië waar de leegstand in 2018 ook al ruim boven het Belgische gemiddelde lag.

In 2018 steeg de leegstand beperkt, omdat zo'n 2.500 handelspanden een andere functie kregen. In 2019 kregen slechts 500 handelspanden een andere functie en kwamen er dus veel meer winkels leeg te staan. Een derde reden voor de sterke toename is dat in 2019 het aantal winkelmeters weer fors is gestegen in België. In 2018 groeide het aantal winkelmeters nauwelijks, maar vorig jaar is er weer bijna 300.000 vierkante meter bijgekomen. Deze toename kwam op baanconcentraties terecht, dus bijna volledig buiten de stadscentra.