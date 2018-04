Recordaantal van 95.081 nieuwe ondernemingen opgestart in 2017 JM

09 april 2018

11u55

Bron: Belga 0 Economie Maar liefst 95.081 nieuwe ondernemingen startten vorig jaar op. Dat is een recordaantal ten opzichte van de voorgaande jaren. D e meeste nieuwe ondernemingen werden opgericht in de dienstensector en bij de vrije beroepen.

Een recordaantal van 95.081 nieuwe ondernemingen (eenmanszaken en vennootschappen) is in 2017 opgericht in België. Het gaat om een toename met 5,91 procent ten opzichte van het voorgaande jaar en met 28 procent ten opzichte van 2007. Dat blijkt maandag uit de zevende editie van de Startersatlas van handelsinformatiekantoor Graydon en ondernemersorganisaties Unizo en UCM. "We zitten met een onwaarschijnlijk sterk jaar van starters. Het gaat om het grootste aantal ooit", zegt Unizo-topman Danny Van Assche.

Dienstsector en vrije beroepen

Het aantal starters steeg vorig jaar in alle gewesten tot nieuwe recordniveaus. Wallonië (+6,89 pct) liet de grootste stijging optekenen, voor Vlaanderen (+5,66 pct) en Brussel (+4,50 pct). Net als in de voorgaande jaren werden de meeste nieuwe ondernemingen opgericht in de dienstensector en bij de vrije beroepen. Daarna volgden de bouwsector en de detailhandel.

Naast de 95.081 nieuwe bedrijven in België vorig jaar hebben 66.621 eenmanszaken en vennootschappen hun activiteiten stopgezet. Netto blijft er dus een stijging van het aantal bedrijven over met 28.460 of een nettogroei met 2,45 procent.

Twee op de drie starters in België blijken de eerste vijf jaar na oprichting te overleven, een fors hoger cijfer dan in de buurlanden. Van de 77.471 opgestarte ondernemingen in 2013 in België waren er begin 2018 nog 51.371 actief, aldus Graydon. Vrije beroepers (83,4 procent) maken het meeste kans om de eerste vijf jaar te overleven, de horeca (60 pct) scoort traditioneel het slechtst.

Motor laten draaien

Van Assche is erg blij met de cijfers, die volgens hem te danken zijn aan de goede conjunctuur, het verbeterde imago van ondernemerschap en een ondernemingsvriendelijk klimaat dat door de regering gecreëerd werd. "Het zal nu zaak zijn om er beleidsmatig voor te zorgen dat de motor die aangezwengeld is, blijft draaien."