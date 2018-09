Recordaantal vacatures in België TT

06 september 2018

13u39

Bron: Belga 0 Economie Belgische ondernemingen hadden in het tweede kwartaal 145.760 vacatures, een nieuw record. De vacaturegraad - het aantal vacatures afgezet tegen het totale aantal banen - bereikte net geen record. Dat blijkt uit cijfers van het statistiekbureau Statbel.

Het vorige recordaantal vacatures bedroeg 142.650 en dateert van het derde kwartaal van vorig jaar. Toen raakten de vacatures nog iets moeilijker ingevuld: de vacaturegraad bedroeg toen 3,58 procent, tegen 3,52 procent nu.

Er kwamen vooral in Vlaanderen vacatures bij: +4.980 tegenover het eerste kwartaal. De krapte op de arbeidsmarkt is ook vooral voelbaar in Vlaanderen, met een vacaturegraad van 3,86 procent. In Brussel bedraagt de vacaturegraad 3,38 procent, in Wallonië ligt die nog onder de 3 procent (op 2,79 procent).

Twee derde van de vacatures kwamen uit vier economische sectoren. De sector wetenschappen en administratieve diensten was goed voor 28.630 vacatures of net geen 20 procent van alle vacatures. Ook in de non-profit waren er in het tweede kwartaal meer dan 25.000 vacatures, terwijl de industrie en de handel elk boven 20.000 zaten.

De hoogste vacaturegraad was er in de ICT-sector: 7,4 procent. Dan volgden horeca, bouw, en wetenschappen en administratieve diensten.