Recordaantal passagiers voor Brussels Airport in eerste kwartaal TT

10 april 2018

11u59

Bron: Belga 2 Economie Brussels Airport heeft in de eerste drie maanden van 2018 weer een record neergezet. Nooit eerder namen in die periode zoveel mensen het vliegtuig op de nationale luchthaven. Meer dan 5,2 miljoen werden er geteld, meldt Brussels Airport.

Tegenover dezelfde periode vorig jaar gaat het om een passagiersgroei van 5,1 procent. Vooral de langeafstandsvluchten hebben bijgedragen tot de toename. Er waren dit jaar wekelijks 27 bijkomende vertrekkende langeafstandsvluchten in vergelijking met vorig jaar. Opvallend: 23 van die extra vluchten gingen naar Azië of de Golfregio.

Ook vrachtvervoer zit in de lift. Brussels Airport vervoerde 2,3 procent meer tonnage vracht dan in het eerste kwartaal van vorig jaar. Het volvrachtvervoer daalde wel met 14,3 procent, volgens de luchthaven door het vertrek of de afbouw van volvrachtluchtvaartmaatschappijen als gevolg van de strengere Brusselse geluidsnormen. De daling wordt gecompenseerd door andere categorieën vracht, bijvoorbeeld aan boord van passagierstoestellen.