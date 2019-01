Recordaantal nieuwe klanten voor Netflix maar winst loopt terug lva

18 januari 2019

00u00

Bron: Belga 0 Economie De Amerikaanse videostreamingdienst Netflix heeft in het afgelopen feestdagenkwartaal een recordaantal van 8,8 miljoen klanten binnengehaald. Wel loopt de winst terug omdat het Amerikaanse bedrijf naar eigen zeggen de laatste tijd veel geld heeft geïnvesteerd in films en series om het aanbod te verbreden.

Onder de streep hield Netflix een kwartaalwinst van 134 miljoen dollar over. Een kwartaal eerder ging het nog om 403 miljoen dollar en in het vierde kwartaal van 2017 bedroeg de nettowinst 186 miljoen dollar. Waarschijnlijk lukt het in het eerste kwartaal van dit jaar nog niet om weer op het oude niveau te komen. Netflix voorspelt voor deze periode een winst van 253 miljoen dollar.

Kenners vinden de cijfers tegenvallen en het aandeel Netflix ging donderdag in de zogeheten nabeurshandel in New York omlaag. Netflix groeit nog steeds erg hard, maar ook hier lijkt de rek er een beetje uit. Afgelopen kwartaal noteerde het bedrijf een omzetplus van 27 procent op 4,2 miljard dollar. Analisten vragen zich af of deze resultaten goed genoeg zijn om de aankomende concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Rivalen Disney en WarnerMedia hebben aangekondigd met hun eigen streamingdiensten te komen.