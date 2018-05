Recordaantal langdurig zieken in ons land IB

29 mei 2018

04u36

Bron: Belga 2 Economie Ons land telde eind vorig jaar voor het eerst meer dan 400.000 langdurig zieken. Dat leren cijfers die op het beheerscomité van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) werden besproken en waarover De Tijd schrijft vandaag.

In december zaten bijna 405.000 mensen langer dan een jaar thuis door ziekte. Dat zijn er 13.700 meer (+3,7 %) dan eind 2016. Sinds het begin van de eeuw is het aantal langdurig zieken in België verdubbeld.

Lichtpuntjes

Dat zijn harde cijfers, maar er zijn ook lichtpuntjes. De stijging van 3,7 procent is in verhouding de kleinste in tien jaar. "De stijgende trend van steeds meer zieken wordt omgebogen", zegt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld). De Block wijst op het belang van het re-integratieproject dat ze samen met minister van Werk Kris Peeters (CD&V) heeft opgezet om de stijging van het aantal zieken in te dijken.