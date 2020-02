Recordaantal klanten neemt tv-bundel bij Orange JVG

07 februari 2020

05u03 0 Economie Orange Belgium verleidde in het vierde kwartaal van vorig jaar een recordaantal van liefst 25.000 klanten om een Love-bundel te nemen - een record sinds de lancering in 2016.

Met Love Trio biedt Orange Belgium een combinatie van mobiele telecom, internet en digitale tv aan. Daarnaast lanceerde de telecomspeler in het derde kwartaal van vorig jaar ook Love Duo, met alleen internet en mobiele telecom, waarmee hij zich dus richt op de ‘kabelknippers’ die louter mobiel kijken. Door de sterke groei in het vierde kwartaal staat het aantal Love-klanten van Orange Belgium nu al op 258.000. Dat zijn er 43% meer dan de 155.000 van twaalf maanden eerder. Opmerkelijk daarbij is dat al 10% van de totale groep gekozen heeft voor een Love Duo-pakket.

Hoger dividend

De toename van het aantal klanten dat voor zo’n bundel koos, zorgde er mee voor dat Orange Belgium zijn omzet in het vierde kwartaal met 4,8% op vergelijkbare basis kon opvijzelen tot 369,5 miljoen euro. Daarmee kon het bedrijf onder meer de daling van 6 miljoen euro compenseren van de inkomsten die andere spelers betalen voor het gebruik van het Orange-netwerk. Over het volledige jaar boekte Orange een omzet van meer dan 1,3 miljard euro. Op vergelijkbare basis was dat 3,3% meer dan in 2018. Voor 2020 gaat de telecomonderneming uit van een toename van de omzet met 0 tot 5%. Het leverde uiteindelijk een nettowinst over 2019 van 34 miljoen euro op. In 2018 bleef de wijzer nog staan op 32,4 miljoen.

De aandeelhouders krijgen een dividend van 0,60 euro, terwijl ze vorig jaar nog tevreden moesten zijn met 0,50 euro. Op de Brusselse beurs werd het jaarrapport goed onthaald. De koers van het aandeel eindigde er 4,30% hoger op 19,40 euro. Zowel KBC Securities als Bank of America Merrill Lynch blijft intussen koper van het telecomaandeel. De Vlaamse bank hanteert een koersdoel van 26 euro. Bij de Amerikanen ligt de lat op 31,80 euro.

Deal met Proximus

Belangrijk voor de aandeelhouders wordt onder meer de overeenkomst die Orange met Proximus sloot om hun mobiele netwerken te bundelen in een gemeenschappelijke onderneming, waardoor beide de investerings- en onderhoudskosten kunnen drukken. Momenteel ligt het proces stil omdat Telenet een klacht heeft ingediend en de Belgische Mededingingsautoriteit het dossier eerst wil onderzoeken. Orange verwacht niettemin nog dit jaar van start te kunnen gaan met de bundeling.