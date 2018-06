Recordaantal bedrijven gooit het op een akkoordje met de fiscus IB

Bedrijven gooien het steeds vaker op een akkoordje met de fiscus. Vorig jaar kreeg de rulingdienst ruim duizend aanvragen binnen, een record. De meeste kwamen van grote ondernemingen, gevolgd door kmo's en particulieren. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De rulingdienst kan zekerheid geven over bepaalde transacties of investeringen. Vorig jaar gingen de meeste vragen over 'kosten eigen aan de werkgever'.

Vaak kennen bedrijven maandelijks een onkostenvergoeding toe aan werknemers voor kosten die ze maken en die eigen zijn aan hun functie. Het gaat bijvoorbeeld om parkeerkosten of representatiekosten. "Vroeger beslisten de lokale belastingkantoren daarover, maar om meer uniformiteit na te streven beslist de rulingdienst daar nu over. Dat heeft een boost gegeven aan het aantal aanvragen", zegt Steven Vanden Berghe, de topman van de dienst.

Daarnaast kreeg de rulingdienst vooral vragen over fusies en splitsingen van bedrijven, en over het fiscale gunstregime van auteursrechten.