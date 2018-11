Record voor Easyjet: vliegtuigen prijsvechter nog nooit zo vol KVE

20 november 2018

09u03

Bron: ANP 0 Economie Luchtvaartmaatschappij Easyjet heeft het voorbije boekjaar een recordaantal passagiers aan boord van zijn vliegtuigen verwelkomd.

In de twaalf maanden tot oktober stapten 88,5 miljoen mensen aan boord bij de prijsvechter. Dat is 10 procent meer dan een jaar eerder.



De passagiersstatistieken werden vooruitgeholpen door de reizigers op de Berlijnse luchthaven Tegel. Easyjet is daar sinds januari actief na de overname van delen van het failliete Air Berlin.



Volgens Easyjet was gemiddeld 92,6 procent van de stoelen in de vliegtuigen bezet. Niet eerder zaten de vliegtuigen van de maatschappij zo vol.

6,6 miljard omzet

De luchtvaartonderneming sloot het boekjaar af met een totale omzet van 5,9 miljard pond, circa 6,6 miljard euro. Dat was bijna 17 procent meer dan een jaar eerder.



De gemiddelde omzet per stoeltje steeg met 6,4 procent. De winst voor belastingen steeg met 60 miljoen pond tot 445 miljoen pond.