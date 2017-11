Record: 308 miljoen fraudegeld geïnd Redactie

De Bijzondere Belastinginspectie heeft vorig jaar 308 miljoen euro geïnd van fraudeurs. Dat is nog een pak meer dan het voorlopige bedrag dat in januari gecommuniceerd werd, namelijk 254 miljoen.

Het gaat om een record sinds de BBI vier jaar geleden de effectief geïnde sommen uit ­belastingverhogingen en boetes begon te tellen, in plaats van de vorderingen. In 2016 opende de BBI ook een recordhoeveelheid dossiers: 2.492. Dat zijn er 700 meer dan in 2015 en dubbel zoveel als in 2012.

Volgens minister van Financiën en Fraudebestrijding Johan Van Overtveldt (N-VA) beginnen de investeringen in informatica en personeel hun vruchten af te werpen. "Deze cijfers bevestigen dat de regering de strijd tegen fraude ernstig voert."

