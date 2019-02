Rechtszaak tegen Huawei rond bedrijfsspionage bij T-Mobile start donderdag KVDS

In het Amerikaanse Seattle start donderdag een inleidende hoorzitting in een strafzaak tegen het Chinese technologiebedrijf Huawei. De Chinezen worden aangeklaagd voor diefstal van bedrijfsgeheimen van de Amerikaanse telecomoperator T-Mobile.

Huawei zit al jaren in het vizier van de Amerikaanse overheid. De Amerikanen beschuldigen het Chinese megabedrijf ervan apparatuur open te stellen voor de Chinese regering zodat die kan spioneren. Huawei is dat altijd blijven ontkennen.

Handelsgeheimen

De strijd wordt ook juridisch gevoerd. In Seattle start een proces over diefstal van handelsgeheimen van T-Mobile. Concreet gaat het over een systeem om nieuwe telefoontoestellen te testen en foutjes te vinden: de robot Tappy. Rond 2012 begon ook Huawei zo'n systeem te ontwikkelen, maar dat verliep moeizaam. Uiteindelijk zouden werknemers van Huawei pogingen hebben ondernomen om de technologie van Tappy te stelen. Volgens de Amerikanen zou een werknemer van Huawei zelfs een arm van de robot hebben meegesmokkeld in zijn laptoptas.





Toen dat aan het licht kwam, legde Huawei zelf een intern onderzoeksrapport over de zaak voor aan T-Mobile. Daarin schoof het bedrijf de verantwoordelijkheid van zich af. De betrokken medewerkers handelden uit eigen beweging, klonk het. De Amerikaanse aanklager spreekt echter van een "doofpotoperatie".