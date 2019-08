Rechter geeft toestemming voor 48 urenstaking Britse piloten Ryanair KVE

21 augustus 2019

20u12

Bron: Belga 0 Economie Het Britse gerecht heeft de piloten van Ryanair de toestemming gegeven om vanaf middernacht twee dagen te staken. Ryanair verwacht geen grote hinder door de staking. Rechter Christine Lambert weigerde in te gaan op het verzoek van Ryanair om de staking van donderdag en vrijdag te blokkeren.

Toch zullen de vluchten kunnen plaatsvinden "door het geweldige werk en de goede wil van de meerderheid van de piloten in het Verenigd Koninkrijk", aldus Ryanair in een mededeling. "We verwachten donderdag of vrijdag geen grote hinder, maar we kunnen geen lichte vertragingen of aanpassingen van vluchten uitsluiten."

Vrijdag is voor de Britse luchtvaart de drukste dag van het jaar, aangezien het maandag een feestdag is en veel Britten er voor een lang weekend op uittrekken. In de 48 uur van de staking moet Ryanair 259.000 passagiers vervoeren verdeeld over meer dan 1.700 vluchten in het Verenigd Koninkrijk.

De Britse piloten willen ook staken van 2 tot en met 4 september.

De stakingen zijn het gevolg van vastgelopen onderhandelingen tussen vakbonden en directie. Pilotenvakbond BALPA klaagt aan dat het management geen idee heeft hoe het met vakbonden moet omgaan en dat er geen standaardovereenkomsten beschikbaar zijn. De eisen hebben betrekking op onder andere transparante verloning, pensioenen en verzekering tegen licentieverlies.

Ryanair was ook in Ierland naar de rechter gestapt tegen een aangekondigde staking van twee dagen van in Ierland gebaseerde piloten. Daar kreeg de luchtvaartmaatschappij wel gelijk, en werd de staking verboden.