RBS gaat boete van bijna vijf miljard euro betalen in VS TT

10 mei 2018

09u26

Bron: Belga 0 Economie De Britse bank Royal Bank of Scotland (RBS) heeft aangekondigd dat het een boete van 4,9 miljard dollar (4,1 miljard euro) gaat betalen om zijn geschil met de Amerikaanse autoriteiten over de verkoop van rommelkredieten te regelen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie voerde al jaren onderzoek naar RBS en zijn aandeel in de hypotheekcrisis die ruim tien jaar geleden tot een wereldwijde financiële crisis zou leiden.

Topman Ross McEwan van RBS spreekt in een persbericht van "een mijlpaal". Het Amerikaanse onderzoek naar de verkoop van rommelkredieten in de periode van 2005 tot 2007 hing immers als een donkere wolk boven de bank. Nu de omvang van de boete duidelijk is, moet het voor de Britse regering makkelijker worden om haar aandeel van 71 procent in de bank te verkopen aan private beleggers.