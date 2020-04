Ratingbureau Fitch verlaagt kredietscore Italië vanwege virus HR

28 april 2020

23u52

Bron: ANP 0 Economie Kredietbeoordelaar Fitch is negatiever geworden over Italië. De kredietscore van het land werd door het ratingbureau verlaagd naar BBB- van BBB. Die verlaging zou kunnen betekenen dat Italië meer moet betalen voor leningen. BBB- is de laagste beoordeling die nog als investeringswaardig wordt gezien. Alle scores daaronder vallen onder de noemer 'junk'. De vooruitzichten zijn stabiel.

Fitch noemt onder meer de aanzienlijke gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor de Italiaanse economie en de overheidsfinanciën. De kredietbeoordelaar denkt dat de Italiaanse economie dit jaar met 8 procent krimpt met het risico op een nog grotere samentrekking. In zijn beoordeling gaat Fitch er namelijk vanuit dat het coronavirus in de tweede jaarhelft onder controle is, wat leidt tot een sterke groei van de economie volgend jaar. Als er echter een tweede golf van besmettingen komt, zal de Italiaanse economie er dit jaar en in 2021 slechter voor komen te staan.

De Italiaanse minister van Financiën Roberto Gualtieri reageerde op de kredietverlaging door te zeggen dat de regering van plan is hervormingen door te voeren en geld te investeren om het groeivermogen van het land te vergroten. Tegelijkertijd zal de staatsschuld na de crisis teruggebracht worden, beloofde Gualtieri die wel aantekende dat Fitch beslissingen van de Europese Unie over steun voor Italië niet meeneemt in zijn beoordeling. Andere kredietbeoordelaars als Standard & Poor's en Moody's zijn volgens hem voorzichtiger.