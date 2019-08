Rabobank weert profclubs wegens “risico op witwassen, corruptie en fraude” tvc

20 augustus 2019

10u39

Bron: Belga 0 Economie Rabobank wil geen professionele voetbalclubs als nieuwe klant. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse bank naar aanleiding van berichtgeving door NRC. In het betaald voetbal is sprake van een verhoogd risico op zaken als witwassen, corruptie en fraude. "Vanuit onze rol van poortwachter vinden we dat niet meer kunnen."

De bank baseert zich voor de stap op een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) van twee jaar terug. Behalve het weigeren van clubs uit de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie - de Nederlandse hoogste en op één na hoogste divisie - mogen medewerkers van Rabobank ook geen bijbaan als bestuurder of commissaris bij een club in het betaald voetbal meer accepteren, en dit wegens een "potentieel belangenconflict".

Ongeveer 80 procent van de clubs uit het betaald voetbal in Nederland zijn klant bij de Rabobank. Zij mogen gewoon klant blijven. Rabobank onderhoudt via haar regiokantoren nauwe banden met veel clubs in de ere- en eerste divisie, zo merkt NRC op. Vorige week werd bijvoorbeeld Rabobank Zuid-Limburg nog sponsor van Fortuna Sittard.