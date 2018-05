Rabobank opnieuw getroffen door DDoS-aanval IB

28 mei 2018

01u45

Bron: Belga 0 Economie De Nederlandse Rabobank is gisterenavond opnieuw getroffen door een zogeheten DDoS-aanval. De Nederlandse bank laat op Twitter weten dat er problemen zijn met zowel internetbankieren als mobiel bankieren. "We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen."

Ook ABN AMRO had gisterenavond korte tijd te maken met een DDoS-aanval, waardoor een aantal diensten niet beschikbaar was of traag werkte. Daar zijn de problemen inmiddels verholpen.

Op dit moment ervaren wij hinder van DDoS-aanvallen. Zowel Rabo Internetbankieren als Rabo Mobielbankieren zijn hierdoor verminderd beschikbaar. We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor het ongemak! Rabobank(@ Rabobank) link

Het is de tweede keer in korte tijd dat beide banken te kampen hebben met een dergelijke cyberaanval. Donderdag legde een DDoS-aanval ook al het betalingsverkeer van Rabobank en ABN AMRO deels plat.