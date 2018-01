Raak je ook soms je vrienden kwijt op festivals? Start-up ontwerpt ingenieus toestel waarmee je hen altijd kan terugvinden Koen Van De Sype

29 januari 2018

16u23

Bron: Metro 9 Economie Heb je ook al eens moeten plassen tijdens een optreden op een festival, maar het toch niet gewaagd om alleen naar toilet te gaan uit vrees dat je je vrienden niet meer terugvindt? De Britse start-up LynQ heeft een oplossing bedacht om je vrienden nooit meer kwijt te raken in de toekomst: met een speciale tracker die zelfs werkt als je smartphone geen signaal meer heeft.

Je hoeft het zo ver trouwens niet te zoeken. Als je vrienden gewoon andere optredens willen zien als jij is het vaak al een nachtmerrie om elkaar terug te vinden op een festivalterrein. Maar daar heeft Lynq nu een oplossing voor. Het bedrijfje start binnenkort met een crowdfundingsactie om geld in te zamelen zodat het zijn product op de markt kan brengen. En iedereen kan ervoor inschrijven.

De tracker werkt niet op een telefoonsignaal, wifi of Bluetooth: je moet het gewoon bij je hebben en dan kan het je vrienden vinden in een straal van bijna 5 kilometer. Het toestelletje is zo groot als je hand en kan aan het jas of rugzak vastgemaakt worden met een clip. (lees hieronder verder)

Je kan met het toestel door een lijst met namen van je vrienden scrollen en zien hoe ver ze van je verwijderd zijn. Vervolgens kan je hen vinden met een digitaal kompas. De batterij houdt het zeker drie dagen uit met één keer opladen en je kan er tot 12 vrienden mee in de gaten houden. En belangrijk voor onze Belgische zomer: het toestel in waterproof.

De tracker van LynQ kan ook gebruikt worden als je bijvoorbeeld gaat wandelen, skiën of snowboarden. Of om je kinderen in de gaten te houden in een drukke speeltuin. Je kan er een ontmoetingspunt mee afspreken en een zone afbakenen. Als je kind de zone verlaat, gaat er een alarm af.

Zie je er iets in? LynQ heeft een wachtlijst waar je kan inschrijven om mee te doen aan de crowdfunding. Je krijgt dan meteen 40 procent korting op je toestel. Hoeveel dat zal gaan kosten, is nog niet duidelijk.