QUIZ. 75 klassen uit het eerste middelbaar hebben deze 15 vragen over geld opgelost. Doe jij beter dan je 12-jarig neefje of nichtje? mvdb

27 maart 2019

14u01

Bron: Wikifin - Febelfin 0 Economie 75 klassen uit het eerste middelbaar hebben deze ochtend meegedaan aan de European Money Quiz . Op het menu? Een reeks financiële vragen uit het dagelijkse leven. De ene al wat moeilijker dan de andere.

In 26 andere Europese landen gebeurde trouwens hetzelfde. Deze week worden er overal nationale finales georganiseerd waarbij één winnende klas per land wordt aangeduid. De klas die vanochtend het snelst de juiste antwoorden gaf, gaat op 7 mei naar de Europese finale.



Doe jij even goed? Ga de uitdaging aan en check hieronder je financiële kennis.



De quiz valt midden in de Geldweek: de jaarlijkse themaweek rond geldzaken van Wikifin. Dit jaar ligt de focus op de promotie van financiële educatie in het onderwijs.

Veel succes!