PVDA wil inkomens beschermen met coronataks voor multimiljonairs: “15 miljard euro extra” kv

23 maart 2020

06u23

Bron: Belga 9 Economie De PVDA stelt voor om een uitzonderlijke coronataks te heffen op vermogens van meer dan 3 miljoen euro. Daarmee wil de partij de uitkeringen voor economische werkloosheid verhogen en het inkomen garanderen van alle werknemers die door de crisis getroffen worden.

"De coronacrisis is in de eerste plaats een gezondheidscrisis. Maar ook steeds meer een sociale crisis, nu een miljoen mensen op technische werkloosheid dreigen te komen. Het is heel belangrijk nu al maatregelen te nemen om de inkomens te beschermen", zegt Peter Mertens, voorzitter van de PVDA, in een persbericht.

"In tijden van crisis stellen de kwesties van verdeling en herverdeling zich des te scherper. Aan de ene kant komt het inkomen van honderdduizenden gezinnen in gedrang. Aan de andere kant is massa's geld geparkeerd bij een handvol multimiljonairs. Een eenmalige belasting van 5 procent op de vermogens van de allerrijksten in ons land kan 15 miljard euro vrijmaken. Daarmee kunnen we de uitkeringen voor economische werkloosheid verhogen en het inkomen garanderen van alle werknemers die door de crisis getroffen worden.”



Volgens de partij blijkt uit voorlopige schattingen dat meer dan 1 miljoen werknemers economisch werkloos zullen worden.

"De voorbije dagen ontving ik honderden getuigenissen van mensen die zich ernstig zorgen maken", zegt Mertens. "Ze weten niet hoe ze de maand gaan rondkomen." De PVDA wil daarom dat het recht op economische werkloosheid uitgebreid wordt tot alle werknemers, dus ook naar jobstudenten, bedienden en uitzendkrachten.

"Een kleine laag van de bevolking is de voorbije jaren veel rijker geworden door het werk van miljoenen werknemers. Twee procent van de bevolking heeft een totaal vermogen van 663 miljard euro. Het is niet meer dan normaal dat we hen in tijden van crisis om een kleine solidariteitsbijdrage vragen", besluit Peter Mertens.