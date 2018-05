PSA Antwerp zoekt met gratis helikoptervlucht en premie van 2.000 euro naar 75 technici mvdb

18 mei 2018

15u42

Bron: Belga 6 Economie PSA Antwerp, een uitbater van verschillende containerterminals in Antwerpen, is op zoek naar tientallen nieuwe techniekers. Daarvoor zet het de grote middelen in. Kandidaten worden per helikopter over de haven gevlogen en als stunt zal er een straddlecarrier aan het MAS te zien zijn.

In Antwerpen is containerbehandelaar PSA actief op de Noordzeeterminal, de Europaterminal en de MPET-terminal. Om hun containerkranen en rollend materieel draaiende te houden, is het bedrijf op zoek naar 75 mechaniekers en storingstechniekers.

"De vraag naar techniekers binnen onze organisatie stijgt omdat ook het volume aan behandelde containers op onze Antwerpse terminals toeneemt. Daardoor is ook ons kranenpark en ons rollend materieel aanzienlijk toegenomen", zegt Yannick Betrains, technisch directeur in Antwerpen.

Knelpuntberoepen

Om kandidaat-werknemers voor de technische knelpuntberoepen te lokken, is vrijdag een grootschalige campagne 'fly to your future' opgezet, met op 27 mei een jobdag aan het hoofdkantoor op het Eilandje. "Als eyecatcher laten we een straddlecarrier - een containerlift - via de Schelde verschepen van onze MPET-terminal naar de jachthaven aan het Willemdok. En alle kandidaten die in aanmerking komen, vliegen we op onze jobdag samen met iemand naar keuze van Eilandje naar hun toekomstige werkplek in de haven", zegt communicatiemanager Caroline Creve.

De kandidaten kunnen naast een bezoek aan de installaties meteen een gesprek hebben. "Mogelijk hebben kandidaten aan het einde van de dag zelfs een reëel aanbod op zak", klinkt het.

Werknemers die een nieuwe collega aanbrengen die minstens zes maanden blijft, mogen zelf rekenen op een premie van 2.000 euro.