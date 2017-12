Proximus zoekt 250 nieuwe medewerkers EB

Bron: Belga 1 BELGA Economie Telecombedrijf Proximus gaat 250 nieuwe technische medewerkers en digitale specialisten aanwerven. Het gaat voornamelijk om lassers voor de koper- en glasvezelnetwerken, technici voor interventies bij residentiële en professionele klanten, en nieuwe digitale functies als data scientists, veiligheidsexperts en digital marketeers. Dat heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt.

Om de juiste profielen te vinden lanceert Proximus een grote aanwervingscampagne, voornamelijk via de sociale media en binnenkort ook via de technische voertuigen van Proximus.

Investeringsplan van 3 miljard voor glasvezel

Proximus lanceerde in december 2016 het programma "Glasvezel voor België", een investeringsplan van 3 miljard euro in de komende tien jaar om nog sneller glasvezel uit te rollen in België. "Om dergelijke ambities waar te maken moet een bedrijf kunnen rekenen op performante teams", klinkt het. Proximus is met zijn 13.600 medewerkers al een van de grootste werkgevers van het land en gaat nu actief op zoek naar 250 nieuwe medewerkers.

De visuals van de aanwervingscampagne zijn gebaseerd op emoticons, "omdat iedereen vandaag het vaakst naar emoticons grijpt om gevoelens uit te drukken".