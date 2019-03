Proximus ziet aantal klanten opnieuw stijgen kg

01 maart 2019

08u23

Bron: Belga 0 Economie Proximus heeft zijn klantenbestand in 2018 opnieuw zien aangroeien, ondanks een "zeer concurrentiële" markt. Dat blijkt uit de jaarresultaten van het telecombedrijf. De omzet bleef vorig jaar stabiel.

Het aantal klanten voor internet, tv en mobiele postpaid nam in elk kwartaal toe. In totaal steeg het klantenbestand voor tv vorig jaar met 3,2 procent tot 1.611.000. Voor vast internet was er een toename zichtbaar van 2,2 procent tot 2.026.000, en mobiele postpaid klom met 3,5 procent tot 4.016.000.



Vaste telefoonlijnen (-4,1 procent) en prepaidkaarten (-14 procent) kenden een terugval.

4,4 miljard euro omzet

Dat resulteerde in een omzet van 4,46 miljard euro op de thuismarkten, evenveel als in 2017. De onderliggende bedrijfskasstroom (ebitda) steeg wel met 1,9 procent tot 1,71 miljard. Inspanningen voor "structurele kostenbesparingen" en het groeiend aantal klanten compenseerden daarbij onder meer de stijging van de personeelskosten.



De volledige Proximus Group, inclusief BICS, dat wereldwijd diensten rond spraak- en datatransmissie aan telecomoperatoren levert, zette een omzet van 5,80 miljard euro in de boeken, een stijging met 0,5 procent. De onderliggende bedrijfskasstroom nam met 2,4 procent toe tot 1,87 miljard euro.

Stabiel

"We behielden een stevige positie op de markt en maakten onze vooruitzichten voor 2018 waar, met een stabiele omzet op de thuismarkten en een groei van onze groepsebitda met 2,4 procent", zegt CEO Dominique Leroy.



Voor 2019 verwacht ze op de thuismarkten een stabiele omzet en onderliggende groepsebitda. "We herbevestigen onze intentie om aan onze aandeelhouders een stabiel dividend van 1,50 euro per aandeel uit te keren over het resultaat van 2018 en 2019."

Bekijk ook: